Егерь застрелил грибника, перепутав его с кабаном

Тульские следователи разбираются в обстоятельствах убийства в лесу, где егерь застрелил грибника.
Судя по всему, это был несчастный случай: егерь перепутал собирающего грибы 40-летнего мужчину с кабаном. Он выстрелил в него из охотничьего ружья и смертельно ранил в грудь.
В региональном управлении СК отмечают, что у егеря есть лицензия на охоту, а ружье, из которого тот стрелял, зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Егерю грозит два года тюрьмы.
В региональном управлении СК отмечают, что у егеря есть лицензия на охоту, а ружье, из которого тот стрелял, зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Егерю грозит два года тюрьмы.
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