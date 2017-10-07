Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Автомобиль наехал на людей у музея в Лондоне, есть пострадавшие

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    • Фото: @Shtuni / twitter.com
    Автомобиль наехал на людей у музея в Лондоне, есть пострадавшие

    Автомобиль наехал на людей у музея в Лондоне, есть пострадавшие

    Автомобиль наехал на людей у музея в Лондоне, есть пострадавшие
  • Фото: @Shtuni / twitter.com

    • Полиция задержала человека, сбившего людей на тротуаре в Лондоне.

    Автоавария произошла сегодня рядом с Музеем естествознания в районе Южный Кенсингтон.

    Как сообщили в Скотленд-Ярде, несколько прохожих получили травмы. Виновник ДТП был задержан.

    Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Как сообщают СМИ, речь идет не о террористическом акте, а об «обычном инциденте».

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