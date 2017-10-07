Автомобиль наехал на людей у музея в Лондоне, есть пострадавшие

Полиция задержала человека, сбившего людей на тротуаре в Лондоне.
Автоавария произошла сегодня рядом с Музеем естествознания в районе Южный Кенсингтон.
Как сообщили в Скотленд-Ярде, несколько прохожих получили травмы. Виновник ДТП был задержан.
Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Как сообщают СМИ, речь идет не о террористическом акте, а об «обычном инциденте».
Как сообщили в Скотленд-Ярде, несколько прохожих получили травмы. Виновник ДТП был задержан.
Сейчас на месте ЧП работают полицейские. Как сообщают СМИ, речь идет не о террористическом акте, а об «обычном инциденте».
Комментарии