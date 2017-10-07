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Однажды…

    В нью-йоркском ресторане подают пятиэтажный бургер в честь Путина

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    • Фото: edgarworld / instagram.com
    В <nobr>нью-йоркском</nobr> ресторане подают пятиэтажный бургер в честь Путина

    В нью-йоркском ресторане подают пятиэтажный бургер в честь Путина

    В <nobr>нью-йоркском</nobr> ресторане подают пятиэтажный бургер в честь Путина
  • Фото: edgarworld / instagram.com

    • В одном из ресторанов Нью-Йорка к дню рождения российского президента подают особый гигантский бургер.

    Нью-Йоркский ресторан Lucy’s Cantina Royale в день рождения президента РФ Владимира Путина включил в меню особый «пятиэтажный» бургер. В бургере четыре котлеты из говядины, острый соус, специи, салат и овощи. Подается блюдо с большим количеством картофеля фри. Как уточнил ТАСС менеджер ресторана, блюдо названо в честь российского президента, и заказать его можно только 7 октября. Гигантские размеры бургера повара объясняют значительным влиянием Путина в мире.

    Традиция готовить бургер в честь российского президента есть в этом ресторане уже три года. Цена блюда около 30 долларов, но если посетитель сможет съесть бургер за полчаса, то блюдо будет за счет заведения. По словам менеджеров, большинство посетителей справляются с бургером за 30 минут.

    Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!

    Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.




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