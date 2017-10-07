В нью-йоркском ресторане подают пятиэтажный бургер в честь Путина

В одном из ресторанов
Нью-Йорка к дню рождения российского президента подают особый гигантский бургер.
Нью-Йоркский ресторан Lucy’s Cantina Royale в день рождения президента РФ Владимира Путина включил в меню особый «пятиэтажный» бургер. В бургере четыре котлеты из говядины, острый соус, специи, салат и овощи. Подается блюдо с большим количеством картофеля фри. Как уточнил ТАСС менеджер ресторана, блюдо названо в честь российского президента, и заказать его можно только 7 октября. Гигантские размеры бургера повара объясняют значительным влиянием Путина в мире.
Традиция готовить бургер в честь российского президента есть в этом ресторане уже три года. Цена блюда около 30 долларов, но если посетитель сможет съесть бургер за полчаса, то блюдо будет за счет заведения. По словам менеджеров, большинство посетителей справляются с бургером за 30 минут.
Традиция готовить бургер в честь российского президента есть в этом ресторане уже три года. Цена блюда около 30 долларов, но если посетитель сможет съесть бургер за полчаса, то блюдо будет за счет заведения. По словам менеджеров, большинство посетителей справляются с бургером за 30 минут.
Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.
Звезды бокса записали видеопоздравления Путину и устроили флешмоб #поздраВВь в честь юбилея президента.— НТВ (@ntvru) 7 октября 2017 г.
Еще видео: https://t.co/8t0DOEjXUe pic.twitter.com/8rfjYXJ2SS
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