Самба, вальс и казачий пляс: участники шоу «Ты супер! Танцы» подарили зрителям сказку

Перед выходом на сцену уникального проекта «Ты супер! Танцы» юные артисты много и усердно тренировались, чтобы поразить членов жюри мастерством и артистизмом.
Первыми выступили земляки актрисы Анастасии Заворотнюк. Тринадцатилетний Даниил Назаров с партнершей Миланой Петровой исполнили самбу. Номер понравился всем судьям, но хореограф Евгений Папунаишвили сделал существенное замечание. По его мнению, ребята иногда не попадали в музыку.
Казачий танец выбрала для своего выхода на сцену 15-летняя Карина Привалова из Нижегородской области. Взяв в каждую руку по платочку и сияя кокетливой улыбкой, девушка стремительно закружилась под музыку. Анастасия Заворотнюк похвалила юную артистку девочку за то, что она умело передала казачий дух, и посоветовала ей всегда держать выше нос.
Десятилетняя Мария Никитенко из Краснодарского края под песню «Все, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы» босиком исполнила хип-хоп. Евгений Папунаишвили отметил сложную хореографию и заметное волнение конкурсантки.
Двенадцатилетний Никита Иванов с партнершей Марией Тресковой из Томской области исполнили вальс Штрауса. Мальчик в белой рубашке и черной жилетке и девочка в струящемся черном платье с открытой спиной очень медленно поплыли по сцене. Евгений Папунаишвили похвалил пару за исполнение технически очень сложного медленного английского вальса. Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова пришла в восторг от мастерства юных сибиряков, тоже захотела вальсировать и встала в пару с Папунаишвили.
Для каждого конкурсанта у членов жюри нашлись теплые слова и замечания. Шоу, где сбываются мечты и всегда есть место чуду, продолжается. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» сморите в следующую субботу, 14 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Казачий танец выбрала для своего выхода на сцену 15-летняя Карина Привалова из Нижегородской области. Взяв в каждую руку по платочку и сияя кокетливой улыбкой, девушка стремительно закружилась под музыку. Анастасия Заворотнюк похвалила юную артистку девочку за то, что она умело передала казачий дух, и посоветовала ей всегда держать выше нос.
Десятилетняя Мария Никитенко из Краснодарского края под песню «Все, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы» босиком исполнила хип-хоп. Евгений Папунаишвили отметил сложную хореографию и заметное волнение конкурсантки.
Двенадцатилетний Никита Иванов с партнершей Марией Тресковой из Томской области исполнили вальс Штрауса. Мальчик в белой рубашке и черной жилетке и девочка в струящемся черном платье с открытой спиной очень медленно поплыли по сцене. Евгений Папунаишвили похвалил пару за исполнение технически очень сложного медленного английского вальса. Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова пришла в восторг от мастерства юных сибиряков, тоже захотела вальсировать и встала в пару с Папунаишвили.
Для каждого конкурсанта у членов жюри нашлись теплые слова и замечания. Шоу, где сбываются мечты и всегда есть место чуду, продолжается. Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» сморите в следующую субботу, 14 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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