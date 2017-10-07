Лукашенко поздравил Путина с 65-летием

В поздравительной телеграмме белорусский лидер отметил вклад президента РФ в развитие двусторонних отношений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с юбилеем. В телеграмме Лукашенко высоко оценил участие Путина в развитии Союзного государства и выразил уверенность, что связи двух стран будут укрепляться.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств».
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств».
Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.
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