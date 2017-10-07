Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос

    Лукашенко поздравил Путина с 65-летием

    3 комментария

    Лукашенко поздравил Путина с 65-летием

    Лукашенко поздравил Путина с <nobr>65-летием</nobr>

    В поздравительной телеграмме белорусский лидер отметил вклад президента РФ в развитие двусторонних отношений.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с юбилеем. В телеграмме Лукашенко высоко оценил участие Путина в развитии Союзного государства и выразил уверенность, что связи двух стран будут укрепляться.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств».


    Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!

    Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru