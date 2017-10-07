В Крыму стала популярна профессия актера массовки

Актерское ремесло постепенно набирает популярность в Крыму. На полуострове богатая природа, там снимают десятки самых разных фильмов, начиная от современных и заканчивая историческими. Чтобы попасть в кадр, многие местные жители идут работать актерами второго плана или массовки. Для кого-то это даже стало основным источником заработка.

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Каждое утро возле тату-салона собирается очередь бородачей. Владельцам даже пришлось освоить ремесло брадобреев и цирюльников. Фасоны и виды бород напрямую зависят от запросов кинематографа. Сегодня в окрестностях курортного Судака снимают Сирию, завтра — Золотую Орду, послезавтра — средневековую Европу.



Не только форма бороды имеет значение, в ходу также исторические татуировки. На память. Снимался в массовке фильма про викингов — выбирай руны, про революцию — серп и молот. Массовое кинематографическое хобби началась еще в советские времена. Генуэзская крепость была любимой декорацией многих режиссеров.



Сандро Кирьяков, краевед: «Был фильм „Русь изначальная“, это 1985 год, мы были пятиклассниками, ходили в Судаке в крепость, участвовали в съемках. И тогда было счастье посидеть на коленках у Смоктуновского или Тереховой. Потом другие фильмы пошли, местные жители привыкли, у многих уж 10, 20, 30 эпизодов».



Сниматься в кино ходят целями семьями, потом все вместе ходят в кинотеатры на премьеры. Желающих участвовать в кино- или телевизионных проектах в Крыму очень много. Джамшид Исматиллаев в свободное от съемок время устанавливает рекорды — перетаскивает паромы и грузовики, троллейбусы и автобусы. В фильмах режиссеры дают силачу характерные роли. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.