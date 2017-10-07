Маленькому Богдану нужны деньги на пересадку костного мозга

Срочно нужна помощь маленькому Богдану из Иркутской области. Он родился с первичным иммунодефицитом, из-за которого даже небольшая рана может привести к серьезным последствиям. Мальчику требуется пересадка костного мозга. Донора уже нашли, но все необходимые процедуры стоят больше полутора миллионов рублей.

Полуторагодовалый Богдан широкой улыбкой приветствует незнакомцев и приглашает порисовать и поиграть, щедро делится своими машинками и пирамидками. Любой контакт с другими детьми для мальчика опасен, так как у него необычайно хрупкий иммунитет.



Екатерина Бектимирова, мама Богдана: «Он здоровый мальчик с виду, никто даже не знает, если это не наши близкие, никто не понимает, что этот ребенок серьезно болен».



Маленький Богдан перенес несколько инфекционных заболеваний. После обследования столичные врачи нашли причину частых хворей. У ребенка обнаружили один из видов первичного иммунодефицита, который бывает только у мальчиков, — синдром Вискотта-Олдрича.



Юхачева Дарья, врач аллерголог-иммунолог: «Основной проблемой при этом заболевании является низкий уровень тромбоцитов, за счет которого очень часто возникают кровотечения у детей. Конечно, это очень опасно для детей малого возраста, потому что детям очень сложно объяснить, что какой-то удар или падение могут привести к серьезным последствиям. Кроме того, у детей возникает много различных инфекционных проблем».



Одна из таких проблем у Богдана — атопический дерматит. Кожа воспаляется, глубокие ранки причиняют мальчику страдания. Генетическое заболевание никак не повлияло на интеллект ребенка. Он учится говорить, любит рисовать и крайне любознателен, а еще не по годам хозяйственный.



Екатерина Бектимирова: «Когда к нам приходят гости, обувь ставят просто в коридоре, он подходит, открывает шкаф, расставляет всю эту обувь, обратно закрывает шкаф и идет всех приветствовать».



Синдром Вискотта-Олдрича лишь внешне выглядит несерьезным заболеванием. Несмотря на постоянную терапию, со временем организм начинает сам атаковать собственные ткани и органы, а у трети пациентов развиваются онкологические заболевания. Шанс на спасение всего один — пересадка костного мозга. Богдану повезло — ему нашли донора, но за границей.



Как выяснила корреспондент Светлана Гордеева, сама операция в московской больнице бесплатна, заплатить необходимо за работу иностранных врачей, в том числе за исследования в зарубежной лаборатории, где будут сравнивать показатели крови Богдана и донора, за госпитализацию донора, забор костного мозга и его транспортировку. Все это обойдется в 1 миллион 610 тысяч рублей. Для жителей маленького городка в Иркутской области это фантастическая сумма, поэтому родители надеются на помощь неравнодушных людей. Чтобы помочь Богдану, отправьте любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. Например: 300.