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    В Ярославле появился пешеходный переход с уточками. Ярославль, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ярославле появился пешеходный переход с уточками

    В Ярославле появился пешеходный переход с уточками

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    В Ярославле появился пешеходный переход с уточками

    В Ярославле появился пешеходный переход с уточками

    В Ярославле появился пешеходный переход с уточками

      Необычный переход с уточками привлек внимание жителей Ярославля. Горожане спешат к нему с фотоаппаратами, чтобы запечатлеть 3D-картину.

      Пернатых пешеходов привел на зебру художник Саулюс Гуделевичюс. В Ярославль он переехал из Литвы, где раньше уже оживлял переходы, призывая всех быть осторожными на дороге.

      Саулюс Гуделевичюс, художник: «Это сделано для того, чтобы люди, которые переходят дорогу, не торопились, постояли, посмотрели и подумали. Мама утка с утятами — это образ аккуратных пешеходов, неторопливых и бдительных».

      Как выяснила программа «Главная дорога», это не настоящий переход, а всего лишь арт-объект на пешеходной аллее. Проверить реакцию водителей не удалось.

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