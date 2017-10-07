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    Минюст США рассказал о предотвращенных в Нью-Йорке терактах

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    • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid
    Минюст США рассказал о предотвращенных в <nobr>Нью-Йорке</nobr> терактах

    Минюст США рассказал о предотвращенных в Нью-Йорке терактах

    Минюст США рассказал о предотвращенных в <nobr>Нью-Йорке</nobr> терактах
  • Фото: Reuters © 2017, Brendan McDermid

    • В США предъявлено обвинение троим мужчинам, подозреваемым в подготовке серии терактов, которые те планировали совершить в Нью-Йорке летом 2016 года от имени запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ террористической группировки «Исламское государство».

    В распространенном сообщении Минюста США говорится, что обвиняемые планировали устроить взрывы на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка. По обвинению в терроризме задержаны 19-летний гражданин Канады Абдурахман эль-Бахнасави, 19-летний гражданин США Талха Харун, задержанный в Пакистане, и 37-летний гражданин Филиппин Расселл Салик, цитирует ТАСС.

    Из текста сообщения: «ФБР и вправление полиции Нью-Йорка успешно сорвали заговор. Агент ФБР, работавший под прикрытием, убедил подозреваемых, что он поддерживает „Исламское государство“ и готов вместе с ними осуществить нападения».

    Канадец Эль-Бахнасави, арестованный в мае 2016 года, уже признал себя виновным в терроризме и ожидает приговора суда.

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