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    Коварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам. Главная дорога. Школа вождения, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам

    Коварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам

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    Коварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам

    Коварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам

    Коварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам

      Бесконечные дожди превращают улицы в реки, а на машине с мокрой дороги можно легко улететь. Главное — не дрейфовать.

      Плыть на проезжей части опасно даже по прямой, а если дорога с поворотами и лужами, можно закрутиться. Сцепление с мокрым асфальтом чаще всего теряют на выходе из лужи, особенно на высокой скорости и колесах, повернутых даже под небольшим углом.

      В луже колеса всплыли на водяном клине, на асфальте передние зацепились, задние еще нет — вот и случился занос. Аквапланирование — это скольжение по воде, полная потеря сцепления с дорогой. И чем толще слой воды, тем меньшей скорости достаточно, чтобы машина всплыла. Авторы программы «Главная дорога» советуют в дождь резко не маневрировать, проезжать лужи только на прямых колесах и плыть не спеша, пока буря не стихнет.

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