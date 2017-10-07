Коварные осенние лужи: как научиться безопасной езде по мокрым дорогам

Бесконечные дожди превращают улицы в реки, а на машине с мокрой дороги можно легко улететь. Главное — не дрейфовать.
Плыть на проезжей части опасно даже по прямой, а если дорога с поворотами и лужами, можно закрутиться. Сцепление с мокрым асфальтом чаще всего теряют на выходе из лужи, особенно на высокой скорости и колесах, повернутых даже под небольшим углом.
В луже колеса всплыли на водяном клине, на асфальте передние зацепились, задние еще нет — вот и случился занос. Аквапланирование — это скольжение по воде, полная потеря сцепления с дорогой. И чем толще слой воды, тем меньшей скорости достаточно, чтобы машина всплыла. Авторы программы «Главная дорога» советуют в дождь резко не маневрировать, проезжать лужи только на прямых колесах и плыть не спеша, пока буря не стихнет.
В луже колеса всплыли на водяном клине, на асфальте передние зацепились, задние еще нет — вот и случился занос. Аквапланирование — это скольжение по воде, полная потеря сцепления с дорогой. И чем толще слой воды, тем меньшей скорости достаточно, чтобы машина всплыла. Авторы программы «Главная дорога» советуют в дождь резко не маневрировать, проезжать лужи только на прямых колесах и плыть не спеша, пока буря не стихнет.
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