Автомобиль протаранил военнослужащих на тренировочной базе в Южной Каролине

Американские СМИ сообщили, что двое военнослужащих погибли в результате наезда на них военной техники.
Как сообщает USA Today, инцидент произошел на тренировочной военной базе США Форт Джексон в штате Южная Каролина.
Модификация военного транспортного средства, которое врезалось в военнослужащих, не уточняется. Американские СМИ предполагают, что речь идет об автомобиле. Сообщается, что двое солдат погибли на месте, шестеро получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Представители Пентагона выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что ведется расследование инцидента.
Модификация военного транспортного средства, которое врезалось в военнослужащих, не уточняется. Американские СМИ предполагают, что речь идет об автомобиле. Сообщается, что двое солдат погибли на месте, шестеро получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Представители Пентагона выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что ведется расследование инцидента.
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