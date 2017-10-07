Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Автомобиль протаранил военнослужащих на тренировочной базе в Южной Каролине

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    Автомобиль протаранил военнослужащих на тренировочной базе в Южной Каролине

    Автомобиль протаранил военнослужащих на тренировочной базе в Южной Каролине

    Американские СМИ сообщили, что двое военнослужащих погибли в результате наезда на них военной техники.

    Как сообщает USA Today, инцидент произошел на тренировочной военной базе США Форт Джексон в штате Южная Каролина.

    Модификация военного транспортного средства, которое врезалось в военнослужащих, не уточняется. Американские СМИ предполагают, что речь идет об автомобиле. Сообщается, что двое солдат погибли на месте, шестеро получили ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Представители Пентагона выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что ведется расследование инцидента.

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