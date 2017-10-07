Голливудский актер Джеймс Вудс объявил, что больше не будет сниматься в кино

Джеймс Вудс объявил об окончании своей актерской карьеры и сообщил журналистам, как собирается проводить время на пенсии.
Как передает WJAR, о том, что 70-летний Джеймс Вудс больше не будет сниматься в кино, стало известно из заявления актера. Он также сообщил, что выставил на продажу несколько объектов недвижимости, чтобы «упростить свою жизнь на пенсии».
Джеймс Вудс заявил, что остаток жизни намерен посвятить своим хобби: путешествиям, фотографии, игре в гольф и покер, а также коллекционированию антиквариата.
Вудс снялся более, чем в 120 фильмах, сериалах, озвучивал мультфильмы. Самыми известными можно назвать его роли в фильмах «Однажды в Америке» (1983), «Казино» (1995), «Напролом» (1991), «Видеодром» (1982), «Сальвадор» (1986). В 1998 году звезду Джеймса Вудса открыли на Аллее славы в Голливуде.
Джеймс Вудс заявил, что остаток жизни намерен посвятить своим хобби: путешествиям, фотографии, игре в гольф и покер, а также коллекционированию антиквариата.
Вудс снялся более, чем в 120 фильмах, сериалах, озвучивал мультфильмы. Самыми известными можно назвать его роли в фильмах «Однажды в Америке» (1983), «Казино» (1995), «Напролом» (1991), «Видеодром» (1982), «Сальвадор» (1986). В 1998 году звезду Джеймса Вудса открыли на Аллее славы в Голливуде.
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