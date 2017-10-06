Под Воронежем беременная мать переломала кости дочке из-за съеденного маргарина

22-летняя жительница Воронежской области подозревается в избиении 5-летней дочки.
Инцидент произошел в селе Бутурлиновского района Воронежской области. По предварительным данным, беременная мать, используя малозначительный повод, избила своего ребенка руками и ногами. В результате девочка была госпитализирована с переломами рук и носа, а также сотрясением головного мозга и синяками.
В отношении женщины возбуждено дело по статье «Истязание». Как сообщает портал «МОЕ! Online», мать избила свою дочь в наказание за то, что она без спроса залезла в холодильник и съела полпачки маргарина.
Также фигурантом уголовного дела стал 32-летний сожитель женщины. Он пьяным напал на женщину-полицейскую, которая пришла к ним в дом для проведения профилактических мероприятий. Злоумышленник толкнул сотрудницу в спину, в результате чего она упала и получил травмы.
С беременной женщины взята подписка о невыезде, ее сожитель задержан. Пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб, сообщили в управлении СК по Воронежской области.
В отношении женщины возбуждено дело по статье «Истязание». Как сообщает портал «МОЕ! Online», мать избила свою дочь в наказание за то, что она без спроса залезла в холодильник и съела полпачки маргарина.
Также фигурантом уголовного дела стал 32-летний сожитель женщины. Он пьяным напал на женщину-полицейскую, которая пришла к ним в дом для проведения профилактических мероприятий. Злоумышленник толкнул сотрудницу в спину, в результате чего она упала и получил травмы.
С беременной женщины взята подписка о невыезде, ее сожитель задержан. Пострадавшая девочка, ее трехлетний брат и годовалая сестра изолированы от матери и находятся под опекой родственников и социальных служб, сообщили в управлении СК по Воронежской области.
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