Во Франции запретили «фотошопить» фотографии моделей в журналах

Во Франции приняли закон, обязывающий владельцев модельных агентств, фотографов и издателей журналов отказаться от ретуши фотографий, поскольку это рождает комплексы у простых читательниц. Если же фотографию все же отредактировали, то должна появиться надпись: «Отретушировано».

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Именно законом о фотошопе запомнится пятилетнее правление президента Олланда. Соответствующий правительственный декрет был подписан за три дня до президентских выборов. При этом дебаты о стандартах красоты во французском парламенте были нешуточными, юридические баталии длились не один год.



Власти настаивали, что законопроект поможет бороться с экстремальной худобой и покажет тем, кто стремится к модельным формам, что это физически невозможно.



Даниэль Элсворт, модель: «Думаю, это хорошо. Я знаю многих моделей, они худые, но при этом морят себя голодом. Принимаемые меры помогут обезопасить девушек, и они не будут наносить вред своему здоровью в погоне за некими „стандартами“, которые им пытаются навязать».



После принятия закона любая коммерческая фотография, подвергшаяся ретуши, должна сопровождаться предупреждением, как на пачке сигарет. Любой, кто нарушит закон, будет оштрафован на 37 500 евро или на 30 процентов от стоимости рекламы.



Стелла Маккартни, модельер: «Важно, что в индустрии моды приходит понимание. Это должны понимать и дома мод, и дизайнеры, и кастинг-директоры, и агенты. Ну и, конечно же, сами модели — они должны заботиться о себе».



Впрочем, можно и не платить 37 тысяч евро. Достаточно принять правильную позу, втянуть живот, сняться под определенным углом и с хорошим освещением. Никакой ретуши может и не понадобиться. К тому же закон не запрещает ретушировать дефекты кожи и волосы, передает корреспондент НТВ Вадим Глускер.