В центре Пензы мужчина захватил в заложники двух женщин

В Пензе злоумышленник захватил в заложницы трех женщин, одной из них удалось сбежать.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Источник: «По предварительной информации, мужчина в центре Пензы захватил трех женщин. Одной из них удалось убежать».
По словам собеседника агентства, две женщины остаются в заложниках.
Информацию о захвате заложников подтвердили в Росгвардии. По словам представителя ведомства в регионе Дениса Кастрюкова, речь идет не о квартире, а об общественном месте. Здание, где находятся злоумышленник и заложники, оцеплено силами полиции и Росгвардии.
Дальнейшая информация уточняется.
Источник: «По предварительной информации, мужчина в центре Пензы захватил трех женщин. Одной из них удалось убежать».
По словам собеседника агентства, две женщины остаются в заложниках.
Информацию о захвате заложников подтвердили в Росгвардии. По словам представителя ведомства в регионе Дениса Кастрюкова, речь идет не о квартире, а об общественном месте. Здание, где находятся злоумышленник и заложники, оцеплено силами полиции и Росгвардии.
Дальнейшая информация уточняется.
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