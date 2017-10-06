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    В центре Пензы мужчина захватил в заложники двух женщин

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    В центре Пензы мужчина захватил в заложники двух женщин

    В центре Пензы мужчина захватил в заложники двух женщин

    В Пензе злоумышленник захватил в заложницы трех женщин, одной из них удалось сбежать.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

    Источник: «По предварительной информации, мужчина в центре Пензы захватил трех женщин. Одной из них удалось убежать».

    По словам собеседника агентства, две женщины остаются в заложниках.

    Информацию о захвате заложников подтвердили в Росгвардии. По словам представителя ведомства в регионе Дениса Кастрюкова, речь идет не о квартире, а об общественном месте. Здание, где находятся злоумышленник и заложники, оцеплено силами полиции и Росгвардии.

    Дальнейшая информация уточняется.

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