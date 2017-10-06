Эксперты назвали возможную причину Третьей мировой войны

Сотрудники аналитического центра RAND Corporation завили, что новые гиперзвуковые ракеты, над которыми работают США, Россия и Китай, могут спровоцировать начало Третьей мировой войны.
По мнению аналитиков, гиперзвуковые ракеты представляют собой совершенно новый класс угроз. Существующие системы ПРО не могут вовремя на них реагировать, так как такие ракеты способны перемещаться на скорости более пяти тысяч километров в час. Если оружие начнет распространяться без должного контроля, страны просто могут установить системы защиты на автоматический ответ.
Сейчас над гиперзвуковыми ракетами работают только в США, Китае и России. Однако новыми технологиями уже интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. Поэтому эксперты RAND предлагают ведущей тройке разработчиков гиперзвукового оружия подписать соглашение о нераспространении новых технологий.
В противном случае, считают в RAND, технология создания гиперзвуковых ракет распространится менее чем за десять лет, сообщает Motherboard.
Сейчас над гиперзвуковыми ракетами работают только в США, Китае и России. Однако новыми технологиями уже интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. Поэтому эксперты RAND предлагают ведущей тройке разработчиков гиперзвукового оружия подписать соглашение о нераспространении новых технологий.
В противном случае, считают в RAND, технология создания гиперзвуковых ракет распространится менее чем за десять лет, сообщает Motherboard.
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