Конфликт на парковке: почему муниципальный депутат решил не платить за стоянку в ТРК

В Петербурге обсуждают историю, случившуюся в ночь на 5 октября на парковке
торгово-развлекательного комплекса. Мужчины не захотели платить за стоянку, пытаясь выехать с территории вслед за другой машиной. На их капот упала стрела шлагбаума, возник конфликт с охранником. Водители мотивировали свое нежелание платить тем, что находились «на оперативном мероприятии». С участниками инцидента пообщался корреспондент НТВ Антон Зыков.
Дело близится к полуночи. С парковки торгового центра сонно выезжает девушка на иномарке. И энергично за ней почти вплотную едет темный внедорожник. Но шлагбаум в этот момент не спит и падает ему на капот. К водителю подходит охранник. Что они обсуждают, на записи не слышно.
Но весь спор заканчивается, когда владелец другой машины показывает сотруднику безопасности удостоверение в красном переплете. Параллельно первый водитель вручную поднимает шлагбаум. Оба уезжают. Казалось бы, всё очевидно.
Игорь Крылов, начальник охраны торгово-развлекательного комплекса: «В 23:30 два автомобиля пытались проехать „паровозом“. У нас есть система оплата парковки. Когда сотрудник охраны подошел к ним, водитель из первой машины вылез и в не очень хорошей форме потребовал поднять шлагбаум. Охранник сказал: „Должна пройти оплата, потом вы будете выезжать“».
Решающий аргумент: мужчины, говорят работники безопасности, представились сотрудниками полиции да еще и на оперативном задании. И если охранник не стал препятствовать закону, то псевдоправоохранителям всё-таки пришлось применить силу. Не к человеку, а к шлагбауму.
По словам механиков, в тот момент, когда шлагбаум упал на капот, стрелка отсоединилась от датчиков и в автоматическом режиме подняться уже не смогла. Проблему могли решить сами техники, но к тому позднему времени они уже завершили свой рабочий день.
«Но всего того, что увидела камера наблюдения, не было», — говорит Георгий Теряев. Это как раз он поднимал шлагбаум. А сейчас приехал в торговый центр, чтобы урегулировать конфликт. И никакой спецоперации не было. В ту ночь они с другом просто выезжали домой после просмотра кино. А охранник начал нехорошо выражаться и оскорблять.
Георгий Теряев, участник инцидента: «Никаких денег я за парковку не должен был платить, потому что я выехал в течение двух часов. Все знают, что паркинг бесплатный в течение этого времени. Шлагбаум был поднят, и машина впереди меня уже проехала. Но шлагбаум стукнул меня по капоту. Почему-то после Audi он не опустился».
Однако на записи видно, что оба водителя даже не думают пробивать парковочные талоны, если у них действительно оставалось время для бесплатной стоянки.
Позже выяснилось, что второй участник этой истории — муниципальный депутат Андрей Столяров. И корочку он показывал охраннику соответствующую, не полицейскую. Но в торговом центре эту лихо закрученную историю раскрутили быстро.
Игорь Крылов, начальник охраны торгово-развлекательного комплекса: «У них была небольшая просрочка. Все мы люди и понимаем, что бывают разные ситуации. Кто-то забыл деньги, у кого-то просрочка небольшая. Мы всегда войдем в положение. 100 рублей — это не те деньги, из-за которых должны происходить такие ситуации».
Весь конфликт, говорят стороны, уже уладили. В ГИБДД никто не заявлял, в торговом центре тоже остались довольны после сегодняшнего визита Георгия Теряева. Но вот осадок остался. В этой истории о переводе стрелок торговый центр чуть не остался без стрелки автоматической, а кто-то и, по всей видимости, без совести.
Но весь спор заканчивается, когда владелец другой машины показывает сотруднику безопасности удостоверение в красном переплете. Параллельно первый водитель вручную поднимает шлагбаум. Оба уезжают. Казалось бы, всё очевидно.
Игорь Крылов, начальник охраны торгово-развлекательного комплекса: «В 23:30 два автомобиля пытались проехать „паровозом“. У нас есть система оплата парковки. Когда сотрудник охраны подошел к ним, водитель из первой машины вылез и в не очень хорошей форме потребовал поднять шлагбаум. Охранник сказал: „Должна пройти оплата, потом вы будете выезжать“».
Решающий аргумент: мужчины, говорят работники безопасности, представились сотрудниками полиции да еще и на оперативном задании. И если охранник не стал препятствовать закону, то псевдоправоохранителям всё-таки пришлось применить силу. Не к человеку, а к шлагбауму.
По словам механиков, в тот момент, когда шлагбаум упал на капот, стрелка отсоединилась от датчиков и в автоматическом режиме подняться уже не смогла. Проблему могли решить сами техники, но к тому позднему времени они уже завершили свой рабочий день.
«Но всего того, что увидела камера наблюдения, не было», — говорит Георгий Теряев. Это как раз он поднимал шлагбаум. А сейчас приехал в торговый центр, чтобы урегулировать конфликт. И никакой спецоперации не было. В ту ночь они с другом просто выезжали домой после просмотра кино. А охранник начал нехорошо выражаться и оскорблять.
Георгий Теряев, участник инцидента: «Никаких денег я за парковку не должен был платить, потому что я выехал в течение двух часов. Все знают, что паркинг бесплатный в течение этого времени. Шлагбаум был поднят, и машина впереди меня уже проехала. Но шлагбаум стукнул меня по капоту. Почему-то после Audi он не опустился».
Однако на записи видно, что оба водителя даже не думают пробивать парковочные талоны, если у них действительно оставалось время для бесплатной стоянки.
Позже выяснилось, что второй участник этой истории — муниципальный депутат Андрей Столяров. И корочку он показывал охраннику соответствующую, не полицейскую. Но в торговом центре эту лихо закрученную историю раскрутили быстро.
Игорь Крылов, начальник охраны торгово-развлекательного комплекса: «У них была небольшая просрочка. Все мы люди и понимаем, что бывают разные ситуации. Кто-то забыл деньги, у кого-то просрочка небольшая. Мы всегда войдем в положение. 100 рублей — это не те деньги, из-за которых должны происходить такие ситуации».
Весь конфликт, говорят стороны, уже уладили. В ГИБДД никто не заявлял, в торговом центре тоже остались довольны после сегодняшнего визита Георгия Теряева. Но вот осадок остался. В этой истории о переводе стрелок торговый центр чуть не остался без стрелки автоматической, а кто-то и, по всей видимости, без совести.
Комментарии