Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    «Несите рэп и политику в массы»: как питерский депутат Резник одолел оппонента на рэп-баттле. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, депутаты, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Несите рэп и политику в массы»: как питерский депутат Резник одолел оппонента на рэп-баттле

    «Несите рэп и политику в массы»: как питерский депутат Резник одолел оппонента на рэп-баттле

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    «Несите рэп и политику в массы»: как питерский депутат Резник одолел оппонента на <nobr>рэп-баттле</nobr>

    «Несите рэп и политику в массы»: как питерский депутат Резник одолел оппонента на рэп-баттле

    «Несите рэп и политику в массы»: как питерский депутат Резник одолел оппонента на <nobr>рэп-баттле</nobr>

      Популярность рэп-баттла депутатов петербургского Заксобрания, возможно, добавит политического веса Андрею Анохину и Максиму Резнику. Их музыкальные дебаты собрали в Сети сотни тысяч просмотров.

      Это были самые острые дебаты: выход фильма «Матильда», застройка Пулковской обсерватории, передача Исаакиевского собора РПЦ и протестные митинги — ни одной запретной темы.

      Публика встречает все панчи (острые выпады в сторону оппонента) исключительно овациями. За пять раундов начинающие рэперы обсудили в рифмах и практически без запинок все хайповые (в переводе с языка субкультуры волнующие и популярные) проблемы. Такой речитатив потребовал тщательной подготовки.

      Но техничная читка — только полдела. Главное — эффектно завершить свое выступление, чтобы не только завоевать аудиторию и судей, но и морально добить оппонента.

      Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Ваш эпатаж — боль, экипаж — под конвой, вся ваша подноготная — у нас под ногой. Раунд».
      Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Но придет время и ваше вранье и искажение фактов утонет в море молодежных фанов. Несите рэп и политику в массы, чтоб оторвать упырей от кассы. Раунд».

      Сейчас ролики с участием новоиспеченных звезд культурного андеграунда продолжают набирать популярность в Сети. Люди ставят лайки и оформляют подписки на каналы в ожидании продолжения политических рэп-баттлов.

      Вот только сами участники предупредили, что в ближайшее время поклонникам творчества Резника и Анохина в поисках рифмованных дебатов стоит выходить всё же не в Интернет, а приходить в здание Законодательного собрания.

      Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.

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