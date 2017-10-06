Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    СМИ: рост Шумахера в коме уменьшился на 14 сантиметров

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    СМИ: рост Шумахера в коме уменьшился на 14 сантиметров

    СМИ: рост Шумахера в коме уменьшился на 14 сантиметров

    СМИ: рост Шумахера в коме уменьшился на 14 сантиметров
  • Фото: Associated Press © 2017, Shizuo Kambayashi

    • Член семьи семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера сообщил, что знаменитый гонщик по-прежнему находится в коме.

    Как пишет auto-bild.ro, член семьи Шумахера рассказал, что спортсмен продолжает бороться за свою жизнь, но шансы его не велики. Сейчас Шумахер круглосуточно подключен к аппарату дыхания и все время находится под наблюдением врачей. Его рост со 174 сантиметров уменьшился до 160, а вес — с 74 килограммов до 45.

    Член семьи Шумахера: «К сожалению, он в коме, борется за жизнь из последних сил, но мы не думаем, что у него много шансов. Все любящие люди посещают его ежедневно».

    Напомним, Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, когда катался на горных лыжах в Альпах. Он получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Более полугода гонщик провел в состоянии искусственной комы.

    смотретьНовости о Шумахере: он парализован и не может говорить
    Новости о Шумахере: он парализован и не может говорить
    В июне 2014 года появилась информация, что Шумахер вышел из комы. Позже СМИ сообщили, что с сентября 2014 года гонщик проходит курс реабилитации на своей вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

    Родные не теряют надежды перевезти спортсмена на лечение в американской клинике, специализирующейся на травмах мозга.

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