Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    ЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами. Интернет, Центробанк, банки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами

    ЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами

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    ЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами

    ЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами

    ЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами

      Отношения россиян с банками в корне изменятся. В ЦБ решили создать супермаркет для продажи финансовых услуг. Обещают сделать нечто похоже на современные интернет-магазины, только продавать будут не товары, а услуги.

      Как сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, цифровой финансовый супермаркет мог бы предлагать для начала банковские вклады и страховку ОСАГО. Будущую интернет-площадку он сравнивает с системой площадку eBay. То есть человек в ней будет видеть, какие банки и какие услуги готовы ему предложить.

      Плюс системы в том, что, не выходя из дома, клиент из Владивостока может положить деньги, например, в калининградский банк. Еще одним важным преимуществом станет единая база всех электронных операций человека. Сейчас, когда вклад можно открыть по Интернету, клиенту все-таки хочется знать, сразу дошли деньги или нет, а регулятор сможет бороться с серыми вкладами.

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