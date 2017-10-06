ЦБ решил создать супермаркет для торговли финансовыми услугами

Отношения россиян с банками в корне изменятся. В ЦБ решили создать супермаркет для продажи финансовых услуг. Обещают сделать нечто похоже на современные интернет-магазины , только продавать будут не товары, а услуги.

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Центробанк

Как сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, цифровой финансовый супермаркет мог бы предлагать для начала банковские вклады и страховку ОСАГО. Будущую интернет-площадку он сравнивает с системой площадку eBay. То есть человек в ней будет видеть, какие банки и какие услуги готовы ему предложить.



Плюс системы в том, что, не выходя из дома, клиент из Владивостока может положить деньги, например, в калининградский банк. Еще одним важным преимуществом станет единая база всех электронных операций человека. Сейчас, когда вклад можно открыть по Интернету, клиенту все-таки хочется знать, сразу дошли деньги или нет, а регулятор сможет бороться с серыми вкладами.