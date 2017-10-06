Apple разрешила Uber подглядывать за владельцами iPhone в фоновом режиме

Специалисты выяснили, что корпорация Apple на протяжении нескольких лет предоставляет Uber инструмент, позволяющий следить за информацией на экране iPhone даже при закрытом приложении.
Инструмент исследователь в сфере интернет-безопасности Уилл Страфах обнаружил в коде приложения Uber для iOS. С его помощью можно читать и записывать данные с с iPhone, отображаемые на экране, в том числе при закрытом приложении.
При этом специалист отметил, что Uber получила такую возможность еще в 2015 году и, по всей видимости, стала единственной компанией с функцией записи данных с экрана. Страфах, проанализировав тысячи приложений в App Store, ни у кого не нашел подобных возможностей.
Специалисты отмечают, что мошенники в случае взлома Uber могут получить доступ к информации на экранах iPhone, в том числе к личным данным пользователей и паролям, передает портал «vc.ru».
Между тем в Uber отметили, что инструмент им был необходим для обеспечения стабильной работы приложения на часах Apple Watch. Пользователей уверяют, что компания не использовала эту функцию ни для каких других целей. При этом в Uber пообещали, что откажутся от инструмента с обновлением Apple Watch и приложения Uber.
При этом специалист отметил, что Uber получила такую возможность еще в 2015 году и, по всей видимости, стала единственной компанией с функцией записи данных с экрана. Страфах, проанализировав тысячи приложений в App Store, ни у кого не нашел подобных возможностей.
Специалисты отмечают, что мошенники в случае взлома Uber могут получить доступ к информации на экранах iPhone, в том числе к личным данным пользователей и паролям, передает портал «vc.ru».
Между тем в Uber отметили, что инструмент им был необходим для обеспечения стабильной работы приложения на часах Apple Watch. Пользователей уверяют, что компания не использовала эту функцию ни для каких других целей. При этом в Uber пообещали, что откажутся от инструмента с обновлением Apple Watch и приложения Uber.
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