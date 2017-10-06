В Хакасии представили книгу о предках Путина

В Хакасии презентовали монографию, посвященную исследованию родословной российского президента Владимира Путина.
Книгу под названием «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина» представили в Абакане. Презентацию специально приурочили к 65-летию президента России.
Как сообщает сайт главы Хакасии, авторы монографии — ученые Владимир Могильников из Москвы и Алексей Нилогов из Абакана — провели обобщенное генеалогическое исследование и выявили до этого неизвестные биографические данные о прямых предках российского президента до седьмого колена. Для составления генеалогического древа использовались метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки, хранящиеся в государственном архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.
Кроме того, в книге были учтены сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII-XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века. Сейчас роспись восходящего родства президента насчитывает 15 поколений — до второй половины XVI века.
Как сообщает сайт главы Хакасии, авторы монографии — ученые Владимир Могильников из Москвы и Алексей Нилогов из Абакана — провели обобщенное генеалогическое исследование и выявили до этого неизвестные биографические данные о прямых предках российского президента до седьмого колена. Для составления генеалогического древа использовались метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки, хранящиеся в государственном архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.
Кроме того, в книге были учтены сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII-XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века. Сейчас роспись восходящего родства президента насчитывает 15 поколений — до второй половины XVI века.
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