Сцена секса Лешего и Водяной шокировала жителей Казани

В Казани выпущены сувениры с изображением героев популярных детских произведений. Вот только от малышей их лучше прятать. Дело в том, что леший с водяной изображены на них за совсем не детским занятием.

Педагог с 50-летним стажем Зоя Латыпова последние несколько дней не может оправиться от культурного шока. Причина — небольшая холщовая сумка с принтом. Домой ее принес сын, женщина собиралась сходить с ней в магазин за повседневными покупками, но, приглядевшись, поняла, что чуть не выставила себя на посмешище. На сумке — слово «Мэхеббэт» (с татарского переводится как «Любовь») и герои народного фольклора. Только эта «любовь» происходит между персонажами, и изобразил ее автор рисунка весьма реалистично. Такое прочтение классического народного сюжета детских сказок пенсионерка восприняла, как поругание всеми любимых Шурале — Лешего, и Су анасы — Водяной.



Сыну, как выяснила пенсионерка, сумку и блокнот с опять-таки довольно фривольным изображением татарской Водяной подарили на презентации новой линейки сувениров в магазине. Сотрудник торговой точки Наталья Арасланова подтвердила, что это их товар. Причем оказавшийся настолько востребованным, что вся пробная партия уже раскуплена.



Впрочем, простые горожане себя в роли покупателей вещей с такой символикой как правило не представляют, в лучшем случае отдавая дань смелости авторского замысла. Но если кто-то лишь смущенно пожимает плечами, то сотрудники Высшей школы татаристики и тюркологии, носящей имя Габдуллы Тукая — поэта, который обработал сюжеты народных сказок и сделал их по-настоящему популярными, пребывают в состоянии тихой паники. Появление такой сувенирной продукции они восприняли как публичный удар по народной культуре.



Подробности — в репортаже.

