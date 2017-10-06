Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Музыкант умер в Иркутске из-за ошибки диспетчеров скорой помощи. врачи, Иркутск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМузыкант умер в Иркутске из-за ошибки диспетчеров скорой помощи

    Музыкант умер в Иркутске из-за ошибки диспетчеров скорой помощи

    комментировать
    Музыкант умер в Иркутске <nobr>из-за</nobr> ошибки диспетчеров скорой помощи

    Музыкант умер в Иркутске из-за ошибки диспетчеров скорой помощи

    Музыкант умер в Иркутске <nobr>из-за</nobr> ошибки диспетчеров скорой помощи

      Квалификацию диспетчеров иркутской станции скорой помощи проверяют прокуроры. Они выясняют, почему бригада медиков получила информацию о сердечном приступе у пациента лишь спустя полчаса после звонка.

      Михаил Клейн играл фрагмент джазовой фантазии, когда у него случился сердечный приступ, и этот концерт стал последним фактом в биографии талантливого пианиста. Творческий вечер был посвящен Дню работников здравоохранения, так что среди зрителей оказалось немало врачей. Они начали оказывать пианисту первую помощь и вызвали скорую. Однако машина приехала только через 45 минут, но водитель заявил, что вызов был получен 15 минут назад, и временная норма была соблюдена.

      Кроме того, на вызов приехала обычная бригада вместо реанимационной, хотя врачи четко указали, какие нужны специалисты.

      Теперь надзорным органом предстоит разобраться в ситуации. Предстоит проверить работу диспетчерской службы станции скорой помощи.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru