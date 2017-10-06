Музыкант умер в Иркутске из-за ошибки диспетчеров скорой помощи

Квалификацию диспетчеров иркутской станции скорой помощи проверяют прокуроры. Они выясняют, почему бригада медиков получила информацию о сердечном приступе у пациента лишь спустя полчаса после звонка.

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Иркутск

Михаил Клейн играл фрагмент джазовой фантазии, когда у него случился сердечный приступ, и этот концерт стал последним фактом в биографии талантливого пианиста. Творческий вечер был посвящен Дню работников здравоохранения, так что среди зрителей оказалось немало врачей. Они начали оказывать пианисту первую помощь и вызвали скорую. Однако машина приехала только через 45 минут, но водитель заявил, что вызов был получен 15 минут назад, и временная норма была соблюдена.



Кроме того, на вызов приехала обычная бригада вместо реанимационной, хотя врачи четко указали, какие нужны специалисты.



Теперь надзорным органом предстоит разобраться в ситуации. Предстоит проверить работу диспетчерской службы станции скорой помощи.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.