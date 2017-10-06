Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    Народный инспектор: гаджет станет грозным оружием борьбы с нарушителями ПДД. автомобили, дорожное движение, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНародный инспектор: гаджет станет грозным оружием борьбы с нарушителями ПДД

    Народный инспектор: гаджет станет грозным оружием борьбы с нарушителями ПДД

    комментировать
    Народный инспектор: гаджет станет грозным оружием борьбы с нарушителями ПДД

    Народный инспектор: гаджет станет грозным оружием борьбы с нарушителями ПДД

    Народный инспектор: гаджет станет грозным оружием борьбы с нарушителями ПДД

      Жаловаться на нарушителей правил дорожного движения скоро станет проще. Правительство одобрило законопроект о штрафах, которые будут выписывать по фото и видеоматериалам от так называемых народных инспекторов. Если документ примет Госдума, смартфоны станут грозным оружием в руках бдительных водителей и пешеходов, ведь сообщить о нарушении можно будет одним касанием.

      Видео, снятое не специальной, а любительской камерой, становится доказательством только в том случае, когда его сопровождают свидетельские показания. С инициативой упростить процедуру выступило МВД. Проект поправок уже опубликован. Он не только упрощает процедуру подачи жалоб. Уточнен и список нарушений, для доказательства которых будет достаточно хорошей записи, запечатлевшей проезд на красный, выезд на встречку, пересечение железной дороги в неположенном месте, отказ уступить дорогу пешеходу. Всего около десяти пунктов.

      Контакт между МВД и ответственными гражданами полиция собирается наладить с помощью единого приложения. За основу хотят взять не московскую, а казанскую разработку. Нужно уточнить геопозицию, то есть место правонарушения, нажать «далее», выбрать категорию нарушения. В казанском приложении «Народный инспектор» на выбор предлагаются 15 видов нарушений. Самые популярные — неправильная парковка и нежелание водителей уступать зебру пешеходам. До ГИБДД видео проходит модерацию.

      Олеся Головкова, начальник отдела ЦИТ Министерства связи Республики Татарстан: «Должен быть четко снят госномер — все буквы, все цифры. В ином случае обращение будет отклонено. Кроме того, четко должна быть снята обстановка, чтобы было ясно, в чем заключается правонарушение».

      Отправить фальшивку и оклеветать кого-то не получится. Снять фото или видео можно только с помощью самого приложения. Автомобильных экспертов это настораживает. По их мнению, эффективность нововведений будет зависеть от мастерства разработчиков программы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru