Определен лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия.
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, ICAN удостоена премии за «свою работу про привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться запрета подобного оружия».
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира вручается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».
В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за «решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец гражданской войне, длившейся в стране более 50 лет».
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира вручается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».
В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за «решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец гражданской войне, длившейся в стране более 50 лет».
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