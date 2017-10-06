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    Бедность и плохое здоровье: россияне назвали главные проблемы пенсионеров

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Бедность и плохое здоровье: россияне назвали главные проблемы пенсионеров

    Бедность и плохое здоровье: россияне назвали главные проблемы пенсионеров

    Бедность и плохое здоровье: россияне назвали главные проблемы пенсионеров
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Главными проблемами пожилых людей россияне считают бедность и проблемы со здоровьем.

    По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главными бедами пенсионеров россияне считают бедность, низкие пенсии и плохое здоровье. В частности, бедность и низкие пенсии назвали 59% опрошенных, проблемы со здоровьем упомянули 45% респондентов.

    В пятерку проблем также вошли одиночество — 25% участников опроса, ощущение ненужности — 24% и неуважительное отношение со стороны молодежи — 18%.

    Все эти факторы были выделены по итогам опроса людей всех возрастных категорий, в том числе и старше 60 лет.

    При этом, отмечают социологи, о неуважении к пожилым людям чаще говорят представители молодого поколения — 38%, чем сами пенсионеры — 14%. В целом же мнение об уважении к людям пожилого возраста разделилось: 50% респондентов уверены, что стариков в России уважают, 45% придерживаются противоположной точки зрения.

    Исследование проводилось ВЦИОМ в сентябре 2017 года. Социологи опросили 1,2 тысячи взрослых россиян.

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