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    Иркутские полицейские застрелили напавшего на школьника медведя

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    • Фото: Мариша Тофаларова / vk.com
    Иркутские полицейские застрелили напавшего на школьника медведя

    Иркутские полицейские застрелили напавшего на школьника медведя

    Иркутские полицейские застрелили напавшего на школьника медведя
  • Фото: Мариша Тофаларова / vk.com

    • В городе Нижнеудинск (Иркутская область) полицейским пришлось открыть огонь, чтобы защитить прохожих от дикого медведя.

    Зверя, вышедшего на центральные улицы города, заметили накануне поздно вечером на пересечении улиц Пушкина и Горького. На пути медведя оказался 17-летний школьник — молодого человека зверь ударил лапой по спине.

    Для того, чтобы защитить горожан, полицейские применили табельное оружие и застрелили медведя.

    Как сообщает ТАСС, подвергшийся нападению школьник получил несколько царапин и серьезно не пострадал.

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