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    «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе. Ирландия, мистика и оккультизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

    «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

    3 комментария
    «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

    «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

    «Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

      В одной из школ города Корк на юго-западе Ирландии обнаружена пугающая аномалия.

      В администрации учебного заведения сообщили, что паранормальное явление попало на камеру наблюдения. На кадрах можно увидеть открывающиеся двери в аудитории, раскачивающиеся школьные шкафчики и рассыпающиеся учебные принадлежности.

      При этом людей рядом не видно. Запись была сделана в минувшее воскресенье, когда школа не работала.

      Администрация школы уже успела поинтересоваться у пользователей Facebook, есть ли у них номер охотников за привидениями. Впрочем, многие пользователи усомнились в том, что на камеру действительно попал призрак. По их мнению, речь идет об обычном розыгрыше.

      Anyone have the number for ghostbusters?

      Опубликовано Deerpark C. B. S 2 октября 2017 г.

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