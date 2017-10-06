«Призрак» попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

В администрации учебного заведения сообщили, что паранормальное явление попало на камеру наблюдения. На кадрах можно увидеть открывающиеся двери в аудитории, раскачивающиеся школьные шкафчики и рассыпающиеся учебные принадлежности.При этом людей рядом не видно. Запись была сделана в минувшее воскресенье, когда школа не работала.Администрация школы уже успела поинтересоваться у пользователей Facebook, есть ли у них номер охотников за привидениями. Впрочем, многие пользователи усомнились в том, что на камеру действительно попал призрак. По их мнению, речь идет об обычном розыгрыше.