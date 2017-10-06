Роскомнадзор создал департамент по борьбе с анонимайзерами и VPN

Роскомнадзор создал департамент, специалисты которого будут проводить исследования по ограничению доступа к различным
интернет-ресурсам.
На базе подведомственного Роскомнадзору предприятия «Главный радиочастотный центр» сформирован департамент, задача которого — изучать возможности блокировки различных интернет-ресурсов. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По словам Жарова, в настоящее время специалисты подразделения «тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон». Это касается также специальных средств, которые позволяют заходить на запрещенные сайты — анонимайзеров и VPN-сервисов. Таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу поправок в закон о защите информации, согласно которым анонимайзеры и VPN-сервисы будут обязаны не давать доступ к заблокированным в России ресурсам.
Кроме блокировки сайтов и технических средств, специалисты нового подразделения будут изучать поведение пользователей, которые стремятся обходить блокировки.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения».
По словам Жарова, в настоящее время специалисты подразделения «тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон». Это касается также специальных средств, которые позволяют заходить на запрещенные сайты — анонимайзеров и VPN-сервисов. Таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу поправок в закон о защите информации, согласно которым анонимайзеры и VPN-сервисы будут обязаны не давать доступ к заблокированным в России ресурсам.
Кроме блокировки сайтов и технических средств, специалисты нового подразделения будут изучать поведение пользователей, которые стремятся обходить блокировки.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения».
Комментарии