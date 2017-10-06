Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
    Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации. ВКонтакте, Интернет, компании, соцсети, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации

    Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации

    комментировать
    Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации

    Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации

    Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации

      Социальной сети «ВКонтакте» не удалось запретить сторонним компаниям собирать информацию о своих пользователях. Ресурсу не нравилось, что некоторые компании по страницам пользователей определяют их финансовое состояние.

      Как пишет газета «Коммерсант», Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Национальному бюро кредитных историй и компании Double Data. Претензии соцсети вызвала технология, которую создала компания Double Data, которая является резидентом «Сколково». Кредитоспособность человека определяли по его профилю в соцсети. Для этого смотрели, где он родился и живет, где учится или работает, что у него за друзья, какие фотографии выкладывает и даже как часто заходит в соцсеть и с какого устройства.

      «ВКонтакте» настаивала на том, что никто из пользователей разрешения на сбор информации о себе не давал. Double Data отвечала, что сведения лежат в открытом доступе. Решение суда компания называет очень важным и говорит, что технологичные стартапы развиваться не смогут, если крупные агрегаты будут монополизировать информацию, которая им не принадлежит. «ВКонтакте» обещает судиться дальше.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru