Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе информации

Социальной сети «ВКонтакте» не удалось запретить сторонним компаниям собирать информацию о своих пользователях. Ресурсу не нравилось, что некоторые компании по страницам пользователей определяют их финансовое состояние.
Как пишет газета «Коммерсант», Арбитражный суд отклонил иск «ВКонтакте» к Национальному бюро кредитных историй и компании Double Data. Претензии соцсети вызвала технология, которую создала компания Double Data, которая является резидентом «Сколково». Кредитоспособность человека определяли по его профилю в соцсети. Для этого смотрели, где он родился и живет, где учится или работает, что у него за друзья, какие фотографии выкладывает и даже как часто заходит в соцсеть и с какого устройства.
«ВКонтакте» настаивала на том, что никто из пользователей разрешения на сбор информации о себе не давал. Double Data отвечала, что сведения лежат в открытом доступе. Решение суда компания называет очень важным и говорит, что технологичные стартапы развиваться не смогут, если крупные агрегаты будут монополизировать информацию, которая им не принадлежит. «ВКонтакте» обещает судиться дальше.
«ВКонтакте» настаивала на том, что никто из пользователей разрешения на сбор информации о себе не давал. Double Data отвечала, что сведения лежат в открытом доступе. Решение суда компания называет очень важным и говорит, что технологичные стартапы развиваться не смогут, если крупные агрегаты будут монополизировать информацию, которая им не принадлежит. «ВКонтакте» обещает судиться дальше.
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