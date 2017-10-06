«Ноль доказательств»: Сенат США не смог найти связь Трампа с Россией

Комитет Сената США, который занимается расследованием дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, не нашел никаких доказательств причастности нашей страны к президентской избирательной кампании.
Участники расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в 2016 году и предположительного сговора команды нынешнего главы государства с Москвой постепенно приходят к выводу, что таких связей не существовало. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Сенатский комитет по разведке рассказал нам, что после почти 9 месяцев расследования, на протяжении которых было проведено более сотни бесед со свидетелями, которые продлились 250 часов, обработки 100 тысяч страниц документов, изучения докладов разведки, бесед с представителями администрации Барака Обамы и всеми участниками предвыборной кампании Трампа, было найдено ноль доказательств сговора России с избирательным штабом Трампа».
Результаты работы сенатского комитета уже прокомментировал Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что следовало бы заняться СМИ, которые, по его словам, выпускают фейковые новости.
Накануне председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что Россия не смогла повлиять на результаты выборов американского президента. Расследованием этого гипотетического вмешательства Кремля в ход американской избирательной кампании занимается не только сенат, но и ФБР.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Сенатский комитет по разведке рассказал нам, что после почти 9 месяцев расследования, на протяжении которых было проведено более сотни бесед со свидетелями, которые продлились 250 часов, обработки 100 тысяч страниц документов, изучения докладов разведки, бесед с представителями администрации Барака Обамы и всеми участниками предвыборной кампании Трампа, было найдено ноль доказательств сговора России с избирательным штабом Трампа».
Результаты работы сенатского комитета уже прокомментировал Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что следовало бы заняться СМИ, которые, по его словам, выпускают фейковые новости.
Why Isn’t the Senate Intel Committee looking into the Fake News Networks in OUR country to see why so much of our news is just made up-FAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2017 г.
Накануне председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что Россия не смогла повлиять на результаты выборов американского президента. Расследованием этого гипотетического вмешательства Кремля в ход американской избирательной кампании занимается не только сенат, но и ФБР.
Комментарии