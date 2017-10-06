Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Японец сжег заживо жену и пятерых детей

    1 комментарий

    Японец сжег заживо жену и пятерых детей

    Японец сжег заживо жену и пятерых детей

    В японском городе Хитати в горящей квартире погибли женщина и пятеро ее детей. Полиция располагает сведениями, что речь идет о преднамеренном поджоге.

    Как передает NHK, пожар произошел на рассвете в одной из квартир, расположенной на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома.

    Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, обнаружив в горящей квартире тела женщины и ее четверых детей. Еще один ребенок — девочка 11 лет — к приезду пожарных была жива. Ее успели доставить в больницу, где она умерла, несмотря на все усилия врачей.

    В квартире проживали семь человек: пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет и двое их родителей. Практически сразу после пожара в полицию города Хитати явился мужчина, который сказал, что совершил поджог в своем доме. Ведется расследование.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru