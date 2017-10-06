Японец сжег заживо жену и пятерых детей

В японском городе Хитати в горящей квартире погибли женщина и пятеро ее детей. Полиция располагает сведениями, что речь идет о преднамеренном поджоге.
Как передает NHK, пожар произошел на рассвете в одной из квартир, расположенной на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома.
Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, обнаружив в горящей квартире тела женщины и ее четверых детей. Еще один ребенок — девочка 11 лет — к приезду пожарных была жива. Ее успели доставить в больницу, где она умерла, несмотря на все усилия врачей.
В квартире проживали семь человек: пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет и двое их родителей. Практически сразу после пожара в полицию города Хитати явился мужчина, который сказал, что совершил поджог в своем доме. Ведется расследование.
Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, обнаружив в горящей квартире тела женщины и ее четверых детей. Еще один ребенок — девочка 11 лет — к приезду пожарных была жива. Ее успели доставить в больницу, где она умерла, несмотря на все усилия врачей.
В квартире проживали семь человек: пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет и двое их родителей. Практически сразу после пожара в полицию города Хитати явился мужчина, который сказал, что совершил поджог в своем доме. Ведется расследование.
県営住宅で火事 母子か６人死亡 「火をつけた」男が出頭 茨城 | NHKニュース https://t.co/tPaOfxTBTO— 奉納＼さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語 (@hirono_hideki) 6 октября 2017 г.
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