Грандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео

В Мексике на стоянке цистерн с горючим произошли взрыв и пожар.
Как сообщают мексиканские СМИ, масштабный пожар произошел на стоянке автоцистерн с горючим в штате Мехико. Возгоранию предшествовал мощный взрыв.
Информации о погибших или пострадавших не поступало. Над стоянкой поднимается столб густого черного дыма, который виден на расстоянии нескольких километров. На распространенных в Соцсетях и СМИ кадрах видно, что несколько грузовых автомобилей сгорели полностью.
Ведутся работы по тушению пожара.
Информации о погибших или пострадавших не поступало. Над стоянкой поднимается столб густого черного дыма, который виден на расстоянии нескольких километров. На распространенных в Соцсетях и СМИ кадрах видно, что несколько грузовых автомобилей сгорели полностью.
Sigue fuera de control Fuerte #incendio con #explosiónes de pipas ya agarro casas en Melchor Ocampo #Tultepec @Foro_TV @lajornadaonline pic.twitter.com/BYmmsGrUaN— ™ EL P®LLO ツ 🐥 ✌ (@ElPolloCDMX) 5 октября 2017 г.
Ведутся работы по тушению пожара.
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