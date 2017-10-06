Основная версия
ТВ-Эфир
Основная версия
    Грандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео. Мексика, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео

    Грандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео

    комментировать
    • Фото: @luismiguelbaraa / twitter.com
    Грандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео

    Грандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео

    Грандиозный пожар на стоянке автоцистерн с горючим в Мексике попал на видео
    • Фото: @luismiguelbaraa / twitter.com

      • В Мексике на стоянке цистерн с горючим произошли взрыв и пожар.

      Как сообщают мексиканские СМИ, масштабный пожар произошел на стоянке автоцистерн с горючим в штате Мехико. Возгоранию предшествовал мощный взрыв.

      Информации о погибших или пострадавших не поступало. Над стоянкой поднимается столб густого черного дыма, который виден на расстоянии нескольких километров. На распространенных в Соцсетях и СМИ кадрах видно, что несколько грузовых автомобилей сгорели полностью.



      Ведутся работы по тушению пожара.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru