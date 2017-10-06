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    Президент и премьер Перу решили своим танцем вдохновить футболистов сборной. Аргентина, Перу, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент и премьер Перу решили своим танцем вдохновить футболистов сборной

    Президент и премьер Перу решили своим танцем вдохновить футболистов сборной

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    • Фото: Presidencia Peru / flickr.com
    Президент и премьер Перу решили своим танцем вдохновить футболистов сборной

    Президент и премьер Перу решили своим танцем вдохновить футболистов сборной

    Президент и премьер Перу решили своим танцем вдохновить футболистов сборной
    • Фото: Presidencia Peru / flickr.com

      • В Перу президент и глава правительства необычным способом решили вдохновить национальную сборную по футболу перед игрой, которая определит, получит команда путевку на ЧМ-2018 или нет.

      Президент Перу Педро Пабло Кучински и премьер-министр этой страны Мерседес Араос во дворе президентского дворца исполнили танец под мелодию «Перу — чемпион», которую исполнял военный оркестр. Так лидеры государства решили поддержать национальную сборную за несколько часов до начала матча с командой Аргентины, которая является главным соперником сборной Перу в борьбе за прямую путевку на мировое первенство, которое пройдет России в 2018 году.

      За два тура до конца квалификационного турнира в зоне Южной Америки перуанская сборная занимает четвертое место, которое позволяет ей напрямую попасть на чемпионат мира. Аргентина на пятом месте в группе.

      Последний раз на чемпионате мира по футболу сборная Перу выступала в 1982 году, напоминает ТАСС.

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