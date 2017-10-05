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    Диана Шурыгина вышла замуж

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    • Фото: diana_shurygina / instagram.com
    Диана Шурыгина вышла замуж

    Диана Шурыгина вышла замуж

    Диана Шурыгина вышла замуж
  • Фото: diana_shurygina / instagram.com

    • Скандально известная 18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина.

    Регистрация брака прошла во Дворце бракосочетаний №4, сообщает Dni.Ru. Влюбленные поклялись друг другу в любви в присутствии родственников и обменялись кольцами. Свадьбу молодожены отметят в ресторане в Южном Бутове.

    Первые фото со свадьбы Шурыгина уже опубликовала в своем Instagram.

    Счастлива💕 Котятки, вы завалили меня поздравлениями, спасибо💖

    Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_)



    смотреть«Новые русские сенсации»: «Диана Шурыгина. История всероссийского скандала»
    «Новые русские сенсации»: «Диана Шурыгина. История всероссийского скандала»
    Ранее в программе «Новые русские сенсации» на НТВ Диана Шурыгина рассказала о жизни в Москве и о том, что ей приходится переживать из-за своей известности. Кроме того, девушка поделилась историей знакомства со своим женихом — москвичом из интеллигентной семьи, а также о подготовке к свадьбе и о девичнике, который устроила с подругами.

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