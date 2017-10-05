Комиссия Совфеда готовит ответ на ограничения российских СМИ в США

смотреть «Запугивание и давление»: Маргарита Симоньян рассказала НТВ, как RT выдавливают из США

Сенаторы, депутаты, журналисты, дипломаты и представители спецслужб собрались, чтобы выработать адекватные меры противодействия. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, деятельностью российских СМИ в США интересуется комитет по разведке, который сейчас вдохновляет сенатор Марк Уорнер, считающий, что граница между миром и войной давно размылась.Сенатская комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ создавалась как временная. Но ситуация зашла так далеко, что временное может оказаться постоянным. Статус иностранного агента, который американский Минюст намерен присвоить RT уже 17 октября, грозит каналу серьезными ограничениями. Вещание RT в США может совсем прекратиться из-за отказа дистрибьюторов.В России работу иностранных СМИ регулируют два нормативных акта, принятых еще на заре демократии в начале 90-х. По этим законам сегодня работают почти 1000 журналистов из 300 СМИ. По словам представителя ФСБ, поле для ответных мер в России есть. Представитель МИД Мария Захарова указала и на конкретную статью закона о СМИ, которая позволит ответить, не меняя законодательства.Рекомендации сенатской временной комиссии уже завтра разошлют всем профильным министерствам. А американскому послу будет предложено проинформировать Вашингтон, чем могут кончится попытки дискриминации российских СМИ.Подробности — в репортаже