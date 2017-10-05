Учения экстренных служб в Пулково напомнили кадры из легендарного фильма «Экипаж»

В петербургской воздушной гавани прошла вечерняя тренировка аварийно-спасательных служб Пулково и МЧС. Впервые учения по тушению пожара проводили с использованием действующего самолета.

Сегодня экстренные службы города были стянуты к аэропорту Пулково. На одной из запасных взлетно-посадочных полос прошли масштабные аварийно-спасательные учения. В тренировке принимают участие и личный состав аэропорта, и представители городского МЧС. Важно не только продемонстрировать свои умения, но и показать слаженность работы аварийно-спасательных служб. Традиционные осенние учения в этом году впервые проводят с наступлением темноты.



Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, основная легенда учений касалась тушения воспламенившегося самолета на полосе. На условный сигнал о ЧП экстренные службы прибыли за три минуты. Пожар ликвидировали с помощью воды и пены. Тогда огонь не охватит весь фюзеляж и катастрофы не случится.



Само воспламенение сымитировали в 50 метрах от самолета. И это нововведение. Дело в том, что борт действующий — Airbus А320 по имени «Тверь». И уже через два часа он может быть в воздухе. Оттого красочные учения в нескольких метрах от лайнера напомнили кадры из фильма Александра Митты «Экипаж».



Но вскоре задача осложнилась. Пока пожарные тушили возгорание, стемнело. Поэтому пришлось устанавливать прожекторы и световые вышки. Ведь впервые учения проходили в вечернее время.



Параллельно спасатели эвакуировали пассажиров с помощью батутов — так называемых кубов жизни. Кроме того, людей вывозили на прицепах, прикрепленных к квадроциклам. А машины скорой помощи стояли в сотне метров от условного ЧП в полной готовности. За 15 минут всё было потушено и все были спасены.