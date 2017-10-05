Во Франции открыли памятник Юрию Гагарину

Памятник первому космонавту открыли в городе Монпелье на юге Франции.

190 Гагарин

памятники

Франция

Бронзовую скульптуру установили на берегу реки Лез, у въезда на автомобильный мост, открытый весной этого года и названный именем первого космонавта. На церемонию приехали родные Гагарина, представители российского посольства и Калужской области, где изготавливали памятник.



Российский фонд, занимавшийся установкой скульптуры, до конца года планирует открыть памятники Гагарину еще в пяти странах. А уже в конце октября еще один бронзовый Гагарин отправится на одну из российских станций в Антарктиде.

