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    Во Франции открыли памятник Юрию Гагарину. Гагарин, памятники, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Франции открыли памятник Юрию Гагарину

    Во Франции открыли памятник Юрию Гагарину

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    Во Франции открыли памятник Юрию Гагарину

    Во Франции открыли памятник Юрию Гагарину

    Во Франции открыли памятник Юрию Гагарину

      Памятник первому космонавту открыли в городе Монпелье на юге Франции.

      Бронзовую скульптуру установили на берегу реки Лез, у въезда на автомобильный мост, открытый весной этого года и названный именем первого космонавта. На церемонию приехали родные Гагарина, представители российского посольства и Калужской области, где изготавливали памятник.

      Российский фонд, занимавшийся установкой скульптуры, до конца года планирует открыть памятники Гагарину еще в пяти странах. А уже в конце октября еще один бронзовый Гагарин отправится на одну из российских станций в Антарктиде.

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