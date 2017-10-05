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    Электричка насмерть сбила школьницу на северо-западе Петербурга. Санкт-Петербург, дети и подростки, железные дороги, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭлектричка насмерть сбила школьницу на северо-западе Петербурга

    Электричка насмерть сбила школьницу на северо-западе Петербурга

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
    Электричка насмерть сбила школьницу на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга

    Электричка насмерть сбила школьницу на северо-западе Петербурга

    Электричка насмерть сбила школьницу на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

      • Уже пятый человек погиб в этом году на переходе через железнодорожные пути Сестрорецкого направления в Приморском районе.

      Трагедия произошла сегодня утром в створе Туристской улицы. На железнодорожных путях погибла ученица 11-го класса. Ее сбила электричка. Девушка была в наушниках, поэтому вовремя не среагировала на поезд.

      В связи с происшествием на так называемом переходе смерти депутат Михаил Амосов в очередной раз предложил изменить правила движения поездов на опасном участке, соорудив там подземный либо надземный переход. Ведь поток людей через железнодорожные пути только увеличится. В 2018 году в этом районе откроется станция метро «Беговая».

      Ранее парламентарий уже обращался к руководству Октябрьской железной дороги. Он предлагал ввести для машинистов кратковременную остановку перед переходом. Письмо он направил еще в сентябре.

      По словам, депутата, речь идет о временных мерах. В будущем Амосов предлагает установить на опасном участке железнодорожных путей пешеходный переход. Отметим, что школьница стала уже пятой погибшей на этом переходе в текущем году.

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