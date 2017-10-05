Электричка насмерть сбила школьницу на северо-западе Петербурга

Уже пятый человек погиб в этом году на переходе через железнодорожные пути Сестрорецкого направления в Приморском районе.

Трагедия произошла сегодня утром в створе Туристской улицы. На железнодорожных путях погибла ученица 11-го класса. Ее сбила электричка. Девушка была в наушниках, поэтому вовремя не среагировала на поезд.



В связи с происшествием на так называемом переходе смерти депутат Михаил Амосов в очередной раз предложил изменить правила движения поездов на опасном участке, соорудив там подземный либо надземный переход. Ведь поток людей через железнодорожные пути только увеличится. В 2018 году в этом районе откроется станция метро «Беговая».



Ранее парламентарий уже обращался к руководству Октябрьской железной дороги. Он предлагал ввести для машинистов кратковременную остановку перед переходом. Письмо он направил еще в сентябре.



По словам, депутата, речь идет о временных мерах. В будущем Амосов предлагает установить на опасном участке железнодорожных путей пешеходный переход. Отметим, что школьница стала уже пятой погибшей на этом переходе в текущем году.