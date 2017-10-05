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    Жительницу Новосибирской области задержали за убийство 6-летней дочки и 11-месячного сына

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    Жительницу Новосибирской области задержали за убийство 6-летней дочки и 11-месячного сына

    Жительницу Новосибирской области задержали за убийство <nobr>6-летней</nobr> дочки и <nobr>11-месячного</nobr> сына

    В селе Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 6-летней девочки и 11-месячного мальчика.

    Тела детей с признаками насильственной смерти сегодня вечером обнаружил их отец, вернувшийся домой с работы. Также дома находилась 23-летняя мать малышей.

    Женщина доставлена в отдел. Как сообщили в новосибирском управлении СК, по основной версии, детей убила их собственная мать.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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