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    В Подмосковье при столкновении фуры и легковушки погибли три человека

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    В Подмосковье при столкновении фуры и легковушки погибли три человека

    В Подмосковье при столкновении фуры и легковушки погибли три человека

    Смертельная авария произошла в Пушкинском районе Московской области.

    ДТП случилось в районе села Царево. Там автомобиль Nissan столкнулся с грузовой фурой. Жертвами аварии стали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

    Пресс-служба ГУМВД по Московской области: «Около 16.50 на седьмом километре автодороги А-107 Nissan столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате ДТП три человека погибли».

    На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются обстоятельства ДТП.



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