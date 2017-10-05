Петербургские чиновники не принимают народный памятник на надгробии Михаила Врубеля без экспертизы

Комитет по охране памятников не разрешает установить на могиле знаменитого живописца памятник, если он не пройдет историко-культурную экспертизу. С учетом того, что деньги на скульптуру собирали в течение трех лет, дорогостоящая экспертиза может стать непосильной ношей для общественной организации «Помним всех поименно».

В Петербурге благодаря краудфаундингу удалось собрать необходимую сумму на надгробный памятник художнику Михаилу Врубелю. Три года назад одна из петербургских общественных организаций решила собрать таким образом 350 тысяч рублей.



Парадокс, но могила автора шедевров «Царевна-лебедь» и «Демон сидящий», к которым выстраиваются очереди, до сих пор пустует. Однако собрав необходимые деньги, активисты вынуждены вновь искать средства. Теперь уже на экспертизу, которую потребовали сделать чиновники.



Архитектор Рафаэль Даянов доволен работой молодых соавторов-скульпторов. Фигура Врубеля вырастает из белоснежной глыбы, будто из хаоса природы. Над барельефным женским портретом в нижней части памятника выпускница Петербургской академии художеств Екатерина Пильникова трудилась, воплощая свою детскую мечту.



Екатерина Пильникова, скульптор: «Для любого подростка Врубель — это фигура удивительная. Поэтому я даже никогда и не мечтала приобщиться к этому».



Первое, о чем позаботились инициаторы установки памятника — активисты из общественной организации «Помним всех поименно», — это безопасность уже имеющегося предмета охраны федерального значения — гранитного подиума. Техническую экспертизу проводили из расчета веса будущей скульптуры не меньше тонны. На деле белоснежный Врубель оказался в пять раз легче. Благодаря современной технологии под называнием «жидкий камень».



Зоя Гуцко, управляющая компанией — изготовителем памятника: «Первоначально искусственный камень изготавливался из бетона. На сегодняшний день изготавливается искусственный камень из полиэфирных смол, мраморной крошки и гранитной крошки».



Но открытия, запланированного на 25 сентября, так и не случилось. Комитет по охране памятников направил в адрес инициативной группы предостережение, запретив прикасаться к надгробию до получения соответствующего разрешения от чиновников. Несмотря на то, что существующий проект одобрила родственница жены Михаила Врубеля, чиновники отказались давать зеленый свет без результатов историко-культурной экспертизы.



Рафаэль Даянов, архитектор: Я не вижу здесь никакой проблемы. Но эта казуистика, связанная с бумажками, меня удивляет, потому что есть вещи, на которые нужно идти совершенно спокойно. Мы понимаем, что ущерба никакого нет и такие вещи обсуждаются.



Дорогостоящая экспертиза неизбежна, настаивают в КГИОПе. Тем более, что до сих пор завершить надгробие Врубеля, если и пытались, то с оглядкой на макет, хранящийся в Русском музее. Леонид Шервуд создал его вскоре после смерти Врубеля. Но зачем экспертиза, если вариант памятника, предложенный Шервудом, просто не нравился родственникам художника?



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Олещенко.