В Грозном рассказали, как Кадыров будет отмечать день рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается устраивать торжества по случаю своего
41-го дня рождения.
Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни: «У него напряженный рабочий день. Он не посвящает ни одной минуты или секунды вопросам празднования своего дня рождения».
Он также сообщил, что обычно Рамзан Кадыров отмечает день рождения со своей семьей, но никаких торжеств он не проводит, передает НСН.
День рождения Кадырова — танцуют все! #видео pic.twitter.com/yvjObf1bdr— НТВ (@ntvru) 5 октября 2017 г.
Сегодня Рамзан Кадыров празднует день рождения. Главе Чечни исполнился 41 год.Posted by НТВ on Wednesday, 4 October 2017
Отметим также, что сегодня в Грозном проходят торжества, посвященные 199-летию города. В столице Чечни с самого утра идут шоу, концерты и народные гулянья. А наиболее зрелищной частью праздника станет массовая свадьба 199 пар, которая пройдет в цветочном парке в центре Грозного. Также в День города в столице Чечни откроют пятизвездочный отель «Турист» и заложат капсулу под строительство Ледовой арены. Вечером же запланирован праздничный концерт с участием российских и чеченских артистов и фейерверк.
С праздником горожан уже поздравил Рамзан Кадыров.
Город Грозный! Символ чеченского народа! Символ воли, мужества, стойкости, любви к своему Отечеству и беззаветной преданности Родине. Символ, возрождённый Великим Ахматом-Хаджи при твёрдой и последовательной поддержке Президента России Владимира Путина. Это — город поднятый из пепла, осколков бомб, снарядов, ракет, поднятый из-под миллионов тонн завалов бетона и ржавого, разорванного огнём железа. Грозный — город, жизнь которого спас лидер народов Чечни Ахмат-Хаджи! Совсем недавно фактически этого города не было в реальной жизни. На его месте росли бурьян, бегали дикие звери. И когда весь мир перестал верить в возможность спасения истекающего кровью Грозного, Ахмат-Хаджи, выслушав всех скептиков, сделал очень короткое заявление: Грозный возродится к жизни там, где он и был, никакого другого Грозного на другом месте не будет никогда! Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров оставил нам завет превратить Грозный в лучший город Земли! И мы с вами доказали верность данному завету, возродив, восстановив, построив заново Грозный. Мы вложили в него не просто труд тысяч дней и ночей, мы отдали ему свои сердца и души! И сегодня, в День Грозного, мы гордимся своей столицей, её историей, верим в её самое-самое прекрасное будущее! С днём рождения, Грозный! С праздником, дорогие жители Грозного и всей Чечни! #Кадыров #Ахмат #Россия #Чечня #Грозный
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