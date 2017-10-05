Осиротевшие сирийские школьники просят боевиков прекратить обстрелы

В Сирии продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяют детским учреждением, включая интернаты для ребят, у которых погибли родители. В одном из них прошел нестандартный урок. Воспитанники решили написать письма боевикам, в которых попросили прекратить обстреливать их интернат.

Сын погибшего сирийского военного Хамза с особой гордостью поет песни на русском. Язык здесь изучают только с 7-го класса, но мальчик решил, что начнет раньше других.



В интернате для детей, родители которых погибли, сейчас живут 600 мальчиков, а в другом корпусе, расположенном в нескольких кварталах, — 700 девочек. Их привозят сюда со всей страны. Возраст воспитанников — от 3 месяцев. Те, у кого вообще не осталось родственников, заканчивают здесь все 12 классов. В дальнейшем, как говорят педагоги, им помогут за счет государства.



Манар Абед, педагог: «Здесь мы учим их не только считать и писать, мы все заменяем этим детям семью. Они ведь многое перенесли, наш долг — помочь им забыть об этом».



Директор интерната Шахира Фаллух знает каждого ребенка по имени и может рассказать о трагедии любого из них. По словам педагога, обстрелы со стороны боевиков (а до них от интерната каких-то 250 метров) не прекращаются. Недавно мины опять прилетели прямо во двор, но эвакуировать детей было просто некуда.



Шахира Фаллух, директор интерната: «За последнее время наш интернат обстреляли трижды. Каждый раз мы делаем ремонт, все восстанавливаем и не собираемся прерывать учебный процесс. Построить новое здание не так сложно, воспитать настоящего человека гораздо труднее».



Сегодня в интернате провели особый урок — дети написали своего рода письма мира для боевиков, которые находятся в зоне деэскалации в Восточной Гуте. Именно оттуда периодически ведется обстрел. Подробности — в репортаже корреспондента Ильи Ушенина.