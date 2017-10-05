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    Осужденный экс-полковник Квачков попал в больницу

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    Осужденный экс-полковник Квачков попал в больницу

    Осужденный <nobr>экс-полковник</nobr> Квачков попал в больницу

    Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, получивший срок за подготовку мятежа и экстремизм, госпитализирован.

    О том, что Квачков попал в одну из больниц Самары, сообщил его адвокат Сергей Орлов.

    Юрист отметил, что его клиент — «пожилой человек, имеющий ранения и контузию». А после нового приговора у Квачкова «имело место расстройство, огорчение решением суда», передает РИА Новости.

    Напомним, в середине августа суд добавил 1,5 года к сроку экс-полковнику ГРУ, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды из-за опубликованного в Интернете видеообращения.

    смотретьСообщника мятежного полковника ГРУ Квачкова приговорили к 12 годам колонии
    Сообщника мятежного полковника ГРУ Квачкова приговорили к 12 годам колонии
    Отметим, что сейчас Квачков отбывает наказание за подготовку вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам лишения свободы, однако позднее приговор смягчили до восьми лет. Ранее ему предъявляли обвинение в покушении на Анатолия Чубайса, но после трехлетнего заключения Квачков был оправдан.

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