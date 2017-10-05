Житель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео

В Тольятти водители сняли на видео, как мужчина пытается разрубить двойную сплошную топором.
На кадрах видно, как, взявшись за топор двумя руками, мужчина старательно стучит по дорожной разметке. Тольяттинец основательно подготовился к работе: надел защитные очки, чтобы осколки не попали в глаза, передает сайт «Комсомольской правды».
Зачем он это делал — непонятно. Пользователи в соцсетях предположили, что таким образом мужчина хотел сделать выезд для посетителей кафе, которое также видно на записи.
Зачем он это делал — непонятно. Пользователи в соцсетях предположили, что таким образом мужчина хотел сделать выезд для посетителей кафе, которое также видно на записи.
Комментарии