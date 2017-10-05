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    Житель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео. дороги, Тольятти. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео

    Житель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео

    4 комментария
    • Фото: Валерий Синегуб / youtube.com
    Житель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео

    Житель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео

    Житель Тольятти пытался разрубить топором двойную сплошную: видео
    • Фото: Валерий Синегуб / youtube.com

      • В Тольятти водители сняли на видео, как мужчина пытается разрубить двойную сплошную топором.

      На кадрах видно, как, взявшись за топор двумя руками, мужчина старательно стучит по дорожной разметке. Тольяттинец основательно подготовился к работе: надел защитные очки, чтобы осколки не попали в глаза, передает сайт «Комсомольской правды».

      Зачем он это делал — непонятно. Пользователи в соцсетях предположили, что таким образом мужчина хотел сделать выезд для посетителей кафе, которое также видно на записи.

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