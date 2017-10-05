В Госдуме намерены ужесточить наказание за телефонный терроризм

Депутаты Госдумы намерены внести поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие санкции за ложные сообщения о терактах.
С этой целью в Госдуме будет создана рабочая группа с участием специалистов из силовых ведомств — МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии. В ходе работы в статью 207 УК РФ предполагается добавить новые квалифицирующие признаки — «совершение преступления с использованием Интернета и в массовом порядке».
Как рассказал Известиям источник в комитете по безопасности парламента, необходимость изменений назрела после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других городах страны.
Решение о создании рабочей группы будет принято 12 октября, но, по словам председателя профильного комитета Василия Пискарева, работа уже началась. В частности, депутаты запросили у МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Федеральной службы охраны и Росгвардии официальную информацию о последних случаях телефонного терроризма.
Отметим, что недавно Россию захлестнула волна ложных сообщений о минировании зданий. По данным правоохранителей, звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы. В СМИ появлялись разные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства». Ущерб от лжеминирований уже оценивается в миллиард рублей.
Сейчас совершившим подобные преступления грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет.
Как рассказал Известиям источник в комитете по безопасности парламента, необходимость изменений назрела после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других городах страны.
Решение о создании рабочей группы будет принято 12 октября, но, по словам председателя профильного комитета Василия Пискарева, работа уже началась. В частности, депутаты запросили у МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Федеральной службы охраны и Росгвардии официальную информацию о последних случаях телефонного терроризма.
Отметим, что недавно Россию захлестнула волна ложных сообщений о минировании зданий. По данным правоохранителей, звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы. В СМИ появлялись разные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства». Ущерб от лжеминирований уже оценивается в миллиард рублей.
Сейчас совершившим подобные преступления грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до пяти лет.
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