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    В столкновении автобусов под Киевом погиб один и пострадали 7 нацгвардейцев

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    • Фото: Киев Оперативный / facebook.com
    В столкновении автобусов под Киевом погиб один и пострадали 7 нацгвардейцев

    В столкновении автобусов под Киевом погиб один и пострадали 7 нацгвардейцев

    В столкновении автобусов под Киевом погиб один и пострадали 7 нацгвардейцев
  • Фото: Киев Оперативный / facebook.com

    • Один военный погиб и 7 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Вышгородском районе Киевской области.

    Сегодня утром пассажирский автобус, следовавший по маршруту Дымер — Киев, столкнулся со служебным автобусом украинской нацгвардии, который двигался в составе колонны.

    В результате погиб один боец нацгвардии. Еще 7 военных и один гражданский с различными травмами доставлены в больницу.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении нацполиции по Киевской области.

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