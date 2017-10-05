В столкновении автобусов под Киевом погиб один и пострадали 7 нацгвардейцев

Один военный погиб и 7 получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Вышгородском районе Киевской области.
Сегодня утром пассажирский автобус, следовавший по маршруту Дымер — Киев, столкнулся со служебным автобусом украинской нацгвардии, который двигался в составе колонны.
В результате погиб один боец нацгвардии. Еще 7 военных и один гражданский с различными травмами доставлены в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении нацполиции по Киевской области.
В результате погиб один боец нацгвардии. Еще 7 военных и один гражданский с различными травмами доставлены в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении нацполиции по Киевской области.
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