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    Мужчина с отверткой атаковал картину Гитлера в «Музее безумия»

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    • Фото: museodellafollia.it
    Мужчина с отверткой атаковал картину Гитлера в «Музее безумия»

    Мужчина с отверткой атаковал картину Гитлера в «Музее безумия»

    Мужчина с отверткой атаковал картину Гитлера в «Музее безумия»
  • Фото: museodellafollia.it

    • На выставке в Италии мужчина с криком «Сволочь!» попытался порвать картину Гитлера.

    На выставке под названием «Музей безумия», проходящей в итальянском городе Сало, один из посетителей с криком «Сволочь!» попытался проткнуть отверткой картину, принадлежащую кисти Адольфа Гитлера. Охрана вовремя остановила нападавшего, и он не успел нанести картине серьезных повреждений.

    Мужчина, имя которого не называется, впоследствии скрылся. Немецкий коллекционер — владелец картины решил заявление в полицию не подавать, сообщает сайт Вести.Ru.

    На выставке «Музей безумия» собраны работы художников и скульпторов, считавшихся душевнобольными, а также различные произведения на тему безумия.

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