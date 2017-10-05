Мужчина с отверткой атаковал картину Гитлера в «Музее безумия»

На выставке в Италии мужчина с криком «Сволочь!» попытался порвать картину Гитлера.
На выставке под названием «Музей безумия», проходящей в итальянском городе Сало, один из посетителей с криком «Сволочь!» попытался проткнуть отверткой картину, принадлежащую кисти Адольфа Гитлера. Охрана вовремя остановила нападавшего, и он не успел нанести картине серьезных повреждений.
Мужчина, имя которого не называется, впоследствии скрылся. Немецкий коллекционер — владелец картины решил заявление в полицию не подавать, сообщает сайт Вести.Ru.
На выставке «Музей безумия» собраны работы художников и скульпторов, считавшихся душевнобольными, а также различные произведения на тему безумия.
Мужчина, имя которого не называется, впоследствии скрылся. Немецкий коллекционер — владелец картины решил заявление в полицию не подавать, сообщает сайт Вести.Ru.
На выставке «Музей безумия» собраны работы художников и скульпторов, считавшихся душевнобольными, а также различные произведения на тему безумия.
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